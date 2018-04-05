Седан проекта «Кортеж» прошел краш-тесты

В лаборатории пассивной безопасности НАМИ на Дмитровском полигоне прошел краш-тесты седан проекта «Кортеж». Об этом пишет издание «Авторевю».

Тесты были организованы по принципу Euro NCAP, но некоторые испытания были усложнены. Например, боковой удар машины пришелся на заднюю, а не на переднюю, как требует европейская организация.

Блок батарей гибридной силовой установки также был проверен на прочность. Тележка массой 1300 килограммов на скорости 50 километров в час врезалась в седан.

«Кортеж» также выдержал фронтальный удар с 40-процентным перекрытием на скорости в 60 километров в час, однако сварные швы лопнули в нескольких местах. При 100-процентном перекрытии безопасность представительского автомобиля оценили по максимуму.

«Столбовой» удар пришелся на уязвимую зону седана, расположенную между порогом и задним колесом. Чтобы провести это испытание, конструкторы доработали подрамник, подвеску, пороги и арки.