Фильм про «Джея и Молчаливого Боба» получит сиквел в формате VR

Одно из подразделений кинокомпании STX Entertainment занялось производством сиквела комедии про «Джея и Молчаливого Боба». Об этом пишет издание The Verge.

В релизе отмечается, что ленту снимут от имени Молчаливого Боба. Режиссером картины назначен Кевин Смит, снявший оригинальный фильм, а также такие ленты как «Догма» и «Клерки».

Кроме того, добавили в STX Entertainment, продолжение истории про Джея и Молчаливого Боба снимут в формате VR.

Фильм «Джей и Молчаливого Боб», вышедший в 2001 году, собрал в мировом прокате более 30 миллионов долларов.