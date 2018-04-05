В Южной Корее врезался в гору истребитель F-15K

Боевой истребитель Военно-воздушных сил Южной Кореи разбился на юго-востоке страны в этот четверг. От этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в военных кругах.

По данным СМИ, истребитель F-15K врезался в гору неподалеку от города Чхильгок, который расположен в 300 километрах к юго-востоку от столицы Южной Кореи. Точные причины катастрофы на данный момент неизвестны.

На месте работают более пятидесяти пожарных и спасателей. Истребителем F-15K управляли два пилота, их судьба неизвестна. О пострадавших среди местного населения в результате катастрофы также не сообщается.