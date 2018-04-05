Франция не смогла ответить на вопросы России по «делу Скрипаля»

Французская сторона не смогла ответить на российские вопросы по «делу Скрипаля». Об этом сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Объясняя свою позицию, МИД Франции назвал вопросы "безосновательными" и сказал, что "Великобритания подробно информировала Францию о своём расследовании"», - написала она. «Париж, видимо, забыл, что Лондон информировал его о выводах лаборатории Портон-Дауна, которые потом были дезавуированы самой же лабораторией. Полный коллапс "коалиции". Полнейший», - добавила официальный представитель ведомства.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что производить «Новичок», которым, предположительно,был отравлен Скрипаль, «могут только русские». Захарова в ответ сравнила умозаключения французского министра с сюжетами произведения Льюиса Кэрролла.