Захарова показала «пробирку позора» Великобритании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «пробиркой позора» действия британского министерства иностранных дел, удалившего твит, в котором Москва обвиняется в причастности к инциденту в Солсбери.

22 марта МИД Великобритании опубликовал в своем аккаунте в Twitter сообщение, что вещество, которым отравили британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было произведено в России. Позже твит был удален.

«У Великобритании теперь есть своя "пробирка позора"», - написала Захарова в Facebook, прикрепив к своему посту скриншот твита, удаленного МИД Великобритании.

Называя действия британского внешнеполитического ведомства «пробиркой позора», российский дипломат провела параллель с 2003 годом. Тогда на заседании Совбеза ООН госсекретарь США Колин Пауэлл, говоря об оружии массового поражения, которое якобы имелось в Ираке демонстрировал пробирку с «биологическим оружием». Оружие массового поражения в этой ближневосточной стране в дальнейшем так и не было найдено.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере Солсбери. По данным следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом А234. Лондон обвиняет в случившемся Россию, Москва это категорически отрицает.