Лавров сравнил Великобританию со Страной чудес

Дискуссия в Гааге на специальной сессии исполкома ОЗХО по «делу Скрипаля» показала, что уважающие себя страны «в сказки не верят». Об этом на VII Московской конференции по международной безопасности заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра иностранных дел России, выдвигая обвинения в адрес Москвы, Запад ведет себя как Червонная королева из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэролла

«Это только в известной книге Льюиса Кэролла Королева требует сначала дать подсудимому реальный срок, а уж потом послушать вердикт присяжных, виновен или невиновен. Но Льюис Кэролл все-таки писал сатиру, используя жанр сказки. Вчерашняя дискуссия в Гааге показала, что уважающие себя взрослые люди в сказки не верят», - отметил министр иностранных дел России.

В минувшую среду в Гааге состоялось заседания исполкома ОЗХО, где Россия представила совместный с Ираном и Китаем проект, предусматривающий российско-британское расследование «дела Скрипаля», но западные страны заблокировали его принятие. Однако накануне Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН в связи с отравлением в Солсбери. Оно состоится сегодня, 5 апреля, в 22:00 мск.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в городе Солсбери 4 марта В Великобритании утверждают, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом A234, который производился еще в СССР. Этих доводов оказалось достаточно, чтобы официальный Лондон обвинил в причастности к случившемуся Москву. В свою очередь в России отвергли обвинения Великобритании. А позже Лондон официально признал, что у него нет доказательств причастности РФ к покушению на Скрипалей.