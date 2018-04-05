За время «гумпауз» из Восточной Гуты выведено более 157 тысяч человек

На основе достигнутых договоренностей Российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков и членов их семей из населенного пункта Дума в сирийской Восточной Гуте. За выводом можно наблюдать на официальном сайте Минобороны России в режиме реального времени.

За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункта пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» было выведено 635 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 17 автобусах на север провинции Алеппо.

На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 157 255 человек, а из города Дума - 33 345 человек.