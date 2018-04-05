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Лавров призвал к предметному расследованию «дела Скрипаля» в рамках КЗХО

Лина Давыдова
10:55 05.04.2018
Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает на VII Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2018)

Россия настаивает на предметном расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на VII Московской конференции по международной безопасности.

«Продолжим адекватно реагировать на недружественные шаги, но одновременно хотим установить истину. Настаиваем на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия. Заданные нами на основе этой конвенции легитимные вопросы игнорировать не получится, как подтвердила созванная Россией 4 апреля спецсессия ОЗХО, спецсессия ее исполнительного совета»,  - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом A234, известным также под названием «Новичок». Без каких-либо доказательств власти Великобритании обвиняют в причастности к случившемуся Россию. В свою очередь в Москве категорически отвергают обвинения Лондона. Позже Великобритания официально признала, что у нее нет доказательств причастности РФ к покушению на Скрипалей.

В минувшую среду в Гааге состоялось заседание исполкома ОЗХО, где РФ совместно с Ираном и Китаем представила проект, предусматривающий российско-британского расследование инцидента в Солсбери. Но западные страны заблокировали его принятие.

Накануне Россия запросила проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с инцидентом в Солсбери. Оно состоится сегодня, 5 апреля, в 22:00 по мск.

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