Индонезийские рыбаки выловили рыбу с человеческими зубами: видео

Рыбаки в Индонезии поймали рыбу с зубами как у человека. На кадрах записи, которые публикует издание The Sun, видно, как местные жители показывают пасть причудливого обитателя подводного мира.

Как правило, у большинства рыб острые зубы, а у этого «чудовища» они не просто острые, а белого цвета, квадратные, внешне напоминающие человеческие.

Рыбаки заявили, что планируют заморозить пойманное существо и показывать туристам, как местную достопримечательность.