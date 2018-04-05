«КамАЗ» начал разработку летающего такси «Пегас»

Российский автопроизводитель «КамАЗ» приступил к разработке собственной летающей машины для пассажирских перевозок. Об этом сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, разработка получила название «Пегас», ее курирует главный конструктор компании по инновационным разработкам Сергей Назаренко. Летающий «КамАЗ» будет весить около полутора тонн и состоять из двух платформ, воздушной и наземной.

Будущий летающий автомобиль сможет передвигаться по земле и по воздуху, в первом случае его максимальная скорость составит 100 километров в час, во втором – 150 километров в час. По предварительным данным, «Пегас» будет продаваться по цене в 150 тысяч долларов.

В пресс-службе компании информацию о разработке летающего такси не подтвердили, но и не опровергли. Представитель «КамАЗа» отметил, что производитель находится в постоянном поиске новый идей, и напомнил, что компания уже ведет разработки в области беспилотных автомобилей.

Ранее компания Airbus опубликовала видео с демонстрацией полета своего летающего такси, получившего название Alpha One проекта Vahana. Во время тестового полета такси взлетело на пять метров и держалось в небе 53 секунды. В Airbus планируют выпустить его на коммерческий рынок к 2020 году.