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Логика «свой-чужой»: Лавров назвал основную причину осложнения ситуации в мире

Вадим Синицын
10:08 05.04.2018
США рассматривают весь мир через призму военно-политического соперничества, о чем свидетельстует их стратегия по национальной безопасности, подчеркнул Сергей Лавров.
Логика «свой-чужой»: Лавров назвал основную причину осложнения ситуации в мире
Фото: Ron Sachs/ dpa/ Globallookpress

Глава МИД РФ Сергей Лавров поставил под сомнение договороспособность Соединенных Штатов Америки на фоне их стремления разрушать крупные международные договоренности и назвал основную причину осложнения ситуации в мире. Об этом министр заявил, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

По мнению министра иностранных дел России, главной причиной нарастания напряженности в мире являются постоянные односторонние шаги Запада во главе с США, которые разрушают баланс в механизмах глобального управления. Лавров подчеркнул, что страны Запада не делают выводов из своих ошибок.

«В Вашингтоне, Лондоне, других западных столицах так и не сделали выводов из трагедий Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины», - отметил министр.

Лавров добавил, что эту точку зрения подтверждают и недавно обнародованные стратегии национальной безопасности США. Штаты рассматривают весь современный мир через призму соперничества в военной и политической сферах, руководствуясь принципом «с нами или против нас» и действуя в логике «свой – чужой».

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