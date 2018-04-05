Логика «свой-чужой»: Лавров назвал основную причину осложнения ситуации в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров поставил под сомнение договороспособность Соединенных Штатов Америки на фоне их стремления разрушать крупные международные договоренности и назвал основную причину осложнения ситуации в мире. Об этом министр заявил, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

По мнению министра иностранных дел России, главной причиной нарастания напряженности в мире являются постоянные односторонние шаги Запада во главе с США, которые разрушают баланс в механизмах глобального управления. Лавров подчеркнул, что страны Запада не делают выводов из своих ошибок.

«В Вашингтоне, Лондоне, других западных столицах так и не сделали выводов из трагедий Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины», - отметил министр.

Лавров добавил, что эту точку зрения подтверждают и недавно обнародованные стратегии национальной безопасности США. Штаты рассматривают весь современный мир через призму соперничества в военной и политической сферах, руководствуясь принципом «с нами или против нас» и действуя в логике «свой – чужой».