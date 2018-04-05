МИД РФ усомнился в способности США договариваться

Договороспособность Соединенных Штатов вызывает у Москвы вопросы. С таким заявлением выступил на VII Московской конференции по международной безопасности глава МИД России Сергей Лавров.

«Больше вопросов вызывает договороспособность США, особенно на фоне попыток обрушить крупные международные договоренности такие, как СВПД по иранской ядерной программе, решения ООН по ближневосточному урегулированию, декларация парижской конференции по климату и базовые принципы ВТО», - констатировал он.

Министр иностранных дел выразил уверенность, что в нынешних действиях США наблюдается тенденция к ревизионизму в мировых делах.

Лавров добавил, что основной причиной осложения ситуации в мире сейчас являются односторонние шаги Запада, которые часто носят деструктивный характер.