Лавров назвал «дело Скрипаля» неприкрытым глумлением над международным правом

Так называемое «дело Скрипаля», направленное против России, является ничем не прикрытым глумлением над международным правом. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

«"Дело Скрипалей" стало предлогом, вымышленным или инсценированным, для безосновательной массовой высылке российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству из которых просто выкрутили руки», - сказал министр. «Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели», - констатировал глава МИД России.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в городе Солсбери на одной из скамеек в бессознательном состоянии. Лондон обвинил в причастности к случившемуся Россию, в Москве версию Лондона категорически отвергли.

Спустя почти месяц Великобритания официально признала, что у нее нет доказательств причастности России к покушению на Скрипаля.

Накануне Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту с отравлением Скрипаля. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Заседание Совбеза ООН пройдет сегодня, 5 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.