МИД РФ обвинил Вашингтон в создании «плацдарма силы» в Прибалтике

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали военную помощь со стороны США и стран НАТО в адрес государств Прибалтики. Об этом сообщает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что увеличение контингента войск в Прибалтике и Польше, равно как и снабжение этих стран оружием, ослабляют ситуацию с безопасностью в Европе.

В МИД РФ также отметил, что усилия Вашингтона и НАТО в сфере военной помощи странам Балтии говорят о том, что США намерены создать в этом регионе плацдарм, откуда будут «проецировать силу». Об этом же говорит давление на союзников с целью заставить их увеличить военные бюджеты.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО развернули в Прибалтике и Польше большой контингент войск со всеми видами вооружений. Глава оборонного ведомства России подчеркнул, что количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер.