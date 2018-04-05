В лаборатории Праги произошла утечка цианида калия

Один человек пострадал в результате утечки цианида калия, которая произошла 4 апреля в лаборатории, расположенной в районе Беховице на востоке Праги.

Как пишет местное издание irozhlas.cz со ссылкой на представителя службы пожарной охраны Мартина Кавку, у пострадавшего, который является лаборантом, ранена рука, он доставлен в больницу.

Специалисты химзащиты засыпали вытекший раствор сорбентом и устранили последствия утечки ядовитого вещества. Сообщается, что угрозы для окружающей среды сейчас нет.