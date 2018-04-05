Олимпийская чемпионка заявила, что ее изнасиловали перед турниром

Четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут заявила, что ее несколько раз изнасиловал собственный тренер Ренальд Кныш. Впервые, как утверждает спортсменка, это произошло еще перед Олимпиадой-1972, которая состоялась в Мюнхене.

«Перед олимпийским турниром он меня просто изнасиловал. Это правда! Я живу с этим, это очень тяжело. Конечно, скрывала, потому что это было стыдно», - сказала гимнастка в эфире «Первого канала».

Корбуш уточнила, что на момент первого изнасилования ей было всего 17 лет.

Сам Заслуженный тренер СССР все обвинения отверг и в ответ обвинил бывшую подопечную во лжи.