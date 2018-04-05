Названы цены на кроссовер Chevrolet Traverse для РФ

В России стартовал прием заказов на внедорожник Chevrolet Traverse. Новая модель автомобиля будет доступна в полноприводном варианте с 3,6-литровым мотором V-6 и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Chevrolet Traverse можно будет приобрести в одной из трех комплектаций: LE, LT и Premier.

Базовая версия LE с семиместным салоном обойдется российскому покупателю в 2 миллиона 900 тысяч рублей. Топовые модификации LT и Premier будут стоить 3 миллиона 149 тысяч и 3 миллионов 449 тысяч рублей соответственно.