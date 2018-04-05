В Москве пересмотрят график школьных каникул

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы намерены пересмотреть график каникул для школьников. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «ТВ-Центр», передает ТАСС.

Необходимость пересмотреть дни каникул для учащихся московских школ вызвана тем, что многие праздничные дни в этом и следующем году попадают на дни отдыха школьников.

«Департамент образования пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз попадают, в большей степени, на каникулярные дни в графике 2018-2019 года. Видимо, не смогли до конца сбалансировать», -заявил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что намерен собрать руководство департамента образования, чтобы предметно обсудить данный вопрос. Собянин пообещал, что власти города найдут решение, которое устроит и школьников, и их родителей.