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Президент Болгарии потребовал бесспорных доказательств виновности России в деле Скрипаля

Вадим Синицын
08:22 05.04.2018
Болгарский лидер напоминил, что Евросоюз строится на ценностях, одна из которых - прозрачность, в связи с чем недопустимо обвинять Россию в отравлении Скрипаля, пока нет очевидных и бесспорных доказательств.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что необходимо получить очевидные и бесспорные доказательства виновности России в ситуации с бывшим шпионом Сергеем Скрипалем, прежде чем кого-либо обвинять. Об этом болгарский лидер заявил на пресс-конференции после переговоров с главой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, сообщает ТАСС.

«Политика диалога и баланса в отношениях с Россией должна продолжаться. Чтобы предпринять следующие шаги в отношении России, мы должны получить ясные и бесспорные доказательства ее виновности», - заявил Румен Радев.

Радев подчеркнул, что Болгария является лояльным членом Евросоюза и НАТО. Однако напомнил, что изначально эти союзы строились вокруг определенных ценностей, одна из которых – прозрачность.

Не все страны Европы «в едином порыве» осудили России по просьбе Великобритании после бездоказательных обвинений в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Так, Австрия отказалась высылать российских дипломатов в «знак солидарности», а глава МИД страны рассказала о давлении со стороны британского посла.

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