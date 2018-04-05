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Новый передел мира: чем обернется торговая война между Китаем и США

Вячеслав Холодков
08:42 05.04.2018
Китай вышел на уровень «стратегического конкурента» США. О вероятных последствиях произошедшего пишет еженедельник «Звезда».
Новый передел мира: чем обернется торговая война между Китаем и США
Фото: Xu Chang/ Song Weiwei/ Xinhua/ Kremlin Pool/ Su Yang/ ZUMAPRESS.com/ Klaus Ohlenschlager/ Picture Alliance/ Globallookpress

Управление торгового представителя США (USTR) опубликовало список из 1,3 тысячи наименований высокотехнологичных товаров из Китая, на которые Вашингтон может установить новые торговые пошлины. В их число входят автомобили, локомотивы, станки, химикаты, телекоммуникационное оборудование и медицинские приборы из КНР стоимостью 60 млрд долл. Эксперты расценили эти действия как попытку Вашингтона сократить огромный дефицит двусторонней торговли -  372 млрд долларов.  Такая постановка вопроса представляется  верной, но лишь отчасти. Но, как замечает еженедельник «Звезда», она не отвечает на простой вопрос: почему ограничительные меры США касаются только высокотехнологичных товаров и инвестиций?

Американцы опоздали

Ответ достаточно прост. Он - в новой Стратегии национальной безопасности, утвержденной Д. Трампом в декабре 2017 г.  Стратегия обозначила Китай «стратегическим конкурентом». Причем главной угрозой безопасности США назван растущий экономический и научно-технический потенциал Китая, который оспаривает технологическое доминирование Вашингтона в мировой экономике и военном деле. Подчеркивается неизбежность  «долгосрочного стратегического соперничества» с КНР.

Особое беспокойство в американском истеблишменте вызывает утвержденная в мае 2015 года Госсоветом КНР программа инновационного развития «Сделано в Китае-2025».  В документе ставится цель через 10 лет превзойти США по основным направлениям передовых технологий (по размеру ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, Китай уже превзошел США - 23,1 трлн долларов. против 19,3 триллиона).

Поэтому главная долгосрочная цель указа Трампа состоит в том, чтобы затормозить научно-техническое развитие Китая.

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Однако американцы опоздали. Китай уже стал самостоятельной научно-технической державой, и по ряду ключевых направлений НИОКР не только приблизился к США, но и обошел их.  Уже прошло время, когда китайская промышленность развивалась в технологическом плане исключительно за счет использования западных патентов и копирования зарубежных технологий. Сейчас пошел обратный процесс: западные корпорации в массовом порядке покупают патенты у китайских фирм.

Шесть лет подряд КНР занимает первое место в рейтинге Всемирной организации интеллектуальной собственности. Ученые и изобретатели КНР в 2016 году зарегистрировали 1.338 тыс. патентных заявок, а США - в два раза меньше (605 тыс.).  По данным Всемирного банка, Китай 12 лет лидирует в мире по объему экспорта высокотехнологичной продукции  -  554 млрд долларов в 2016 г. (25 % мирового рынка) против 153 млрд долларов у США (7,5 %).

Китай вышел на мировой уровень в разработке многих технологий, в том числе биотехнологий, квантовой связи, скоростного транспорта, информационных технологий, зеленой энергетики, информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) и так далее.

Прорыв в будущие технологии

Но главное состоит в том, что Китай быстро продвигается к созданию искусственного интеллекта (ИИ). По выражению выдающегося начинателя высокотехнологичных стартапов и бизнесмена Илона Маска, та страна, которая вырвется вперед в этой области, будет «владеть миром».

Китайские специалисты лидируют в исследованиях технологий ИИ. Журнал MIT Technology Review ежегодно публикует список из 10 глобальных прорывных технологий. В последнем списке семь из десяти технологий связаны с ИИ, включая обучение с подкреплением, распознавания образа человека, производство автомобилей с автоматическим вождением и так далее. В число наиболее продвинутых исследователей этих технологий входят китайские компании iFLYTEK, Alibaba, Baidu, Tencent, Huawei и другие. Они, в частности, лидируют в разработке технологий 5G  - стандарте следующего поколения в ИКТ и в целом в цифровых технологиях, а также приступили к работе над стандартом 6G.

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Важно, что ИИ будет вносить революционные изменения не только в промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговлю, финансовое дело, но и в производство военной техники, ее характеристики, а также в само военное дело (связь, планирование, распознавание целей и наведение, информационное обеспечение и управления войсками, и отдельными операциями и т.д.).  Революционное значение искусственного интеллекта в ХХI веке можно сравнить c изобретением двигателя внутреннего сгорания или открытием свойств электричества в веке XIX.

Но технологические прорывы определяют не только развитие экономики или вооруженных сил. Они ведут к переформатированию всей системы международных отношений, как это произошло в прошлом веке после изобретения ядерного оружия.

И партию первой скрипки в этом оркестре будет играть Китай. Его прорыв в будущие технологии уникален: возрождение китайской цивилизации, давшей миру великие изобретения (бумага, порох, компас, книгопечатание), великих мыслителей (Конфуций, Лао-Цзы) и деятелей культуры (Сым Цянь), не имеет прецедентов. Все другие мировые цивилизации (Древний Рим, Древняя Греция, Древний Египет, Византия и т.д.) исчезли на пыльных дорогах истории, и только  Срединная империя обрела второе дыхание, несмотря на то, что пережила многие великие унижения (опиумные войны) и великие потрясения (культурная революция).

Тектонические сдвиги на мировой арене

Привычный гегемон - США   вступили в период увядания, проявлением которого стала деиндустриализация страны, возникновение «ржавого пояса». Как ни странно, это государство в чем-то повторяет путь СССР.  Надорвавшись в попытках распространить Pax Americana на весь мир (только военные операции на Ближнем Востоке стоили 7 трлн долл.), США постепенно сползают на сырьевую модель развития (лозунг Трампа о превращении страны в «великую энергетическую державу» и акцент на экспорт углеводородов). Высокие технологии все больше концентрируются в ВПК и немногих других секторах.

Иначе говоря, сейчас мы наблюдаем очередной этап «битвы цивилизаций», только в новом составе - Китай занял место СССР.

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Взлет Китая уже вызвал тектонические сдвиги на международной арене. Ослабевают, и возможно в недалеком будущем прекратят свое существование, международные институты глобального управления, которые отражали баланс сил на момент их создания, - СБ ООН, ВТО, ВБ, МБРР и другие. Некоторые из них Китай в сотрудничестве с Россией и другими союзниками пытается реформировать (15-я реформа квот и голосов МВФ), хотя пока без особого успеха.  Создаются новые международные институты управления, параллельные старым, - Новый банк развития БРИКС (аналог МБРР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций или АБИИ (аналог Азиатского банка развития).

Очередная «битва цивилизаций», видимо, будет проходить по линии Север -Юг, однако было бы неверно ожидать четкого разграничения между промышленно развитыми и развивающимися странами, подобного разграничению между государствами «свободного мира» и «социалистического лагеря» в ХХ веке.  Помимо постепенного их сближения (во всяком случае, в экономическом отношении) можно предсказать переход части западных государств в противоположный лагерь - к развивающимся странам.

«Один пояс - один путь»

Причиной такого рода переходов станет не только стремление западных стран не потерять перспективный и огромный китайский рынок.

Важное значение, очевидно, будет иметь реализация китайского мегапроекта «Один пояс - один путь» (ОПОП) стоимостью до 8 трлн долларов, который по масштабам и влиянию на мировую экономику можно сравнить только с американским «планом Маршалла». В него вовлечены 65 стран Восточной Азии, Африки и Центральной Европы, на которые приходится 62% населения и 40% экономического потенциала мира.

Хотя Вашингтон крайне враждебно относится к китайской инициативе, присоединиться к проекту надеются многие западные страны (как они присоединились к созданному Китаем АБИИ, несмотря на сопротивление США и Японии).

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На базе ОПОП, видимо, будут возникать многие новые структуры глобального управления. В условиях блокирования американцами деятельности ВТО, в частности Апелляционного суда, Китай создает новый механизм урегулирования торговых споров (международный коммерческий суд в Пекине). Пока он будет действовать в рамках ОПОП, однако, по оценке исполнительного директора Siemens  Джо Кэзера, «когда-нибудь станет новым ВТО, нравится это кому-то или нет».

За углублением экономического сотрудничества, которое предполагает унификацию торговых правил, технических стандартов, кредитования, коммерческого судопроизводства, а также использование юаня, как валюты расчетов и накопления резервов, очевидно, последует распространение политического и военного влияния Китая в этой части мира.

В общем, колесо истории проворачивается, хотя и со скрипом. Американцы пытаются остановить его, однако их усилия тщетны. Будущее не за ними.

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