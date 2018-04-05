В центре Москвы нашли старинные надгробия и артефакты

Московские археологи обнаружили в Малом Златоустинском переулке в центре столицы белокаменные надгробия XVI–XVII веков и другие артефакты. Находка была сделана на месте старинного Златоустинского храма, который находился там до начала XX века.

«На глубине 1,3 метра специалисты увидели шесть фрагментов белокаменных блоков, а также фрагменты белоглиняных сосудов и чернолощеного чайника», - сообщил журналистам глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По словам Емельянова, в настоящее время власти города рассматривают возможность сделать из найденных артефактов экспозицию под открытым небом.

В мэрии Москвы напомнили, что ранее в соседнем Большом Златоустинском переулке археологи нашли сразу 23 надгробия, а также четыре саркофага и три крышки от них.