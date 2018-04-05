Рыбке и Лесли грозит в Таиланде до 20 лет тюрьмы

Задержанным в Таиланде Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), Александру Кириллову (Алекс Лесли) и другим участникам незаконного секс-тренинга может грозить от 3 до 20 лет тюрьмы по делу об изнасиловании и организации проституции.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в полиции Паттайи.

Сообщается, что заявление в местные правоохранительные на одного из восьми задержанных подал в воскресенье потерпевший. Остальные участники «тренинга» обвиняются как сообщники.

Напомним, в феврале полиция Таиланда задержала 10 «секс-инструкторов» из России за незаконную предпринимательскую деятельность на территории их страны. Среди задержанных были Настя Рыбка и Алекс Лесли.