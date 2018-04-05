Ученые нашли способ восстановить печень

Увеличение активности фермента теломеразы в клетках печени ускоряет регенерацию органа. Об этом открытии заявили специалисты Школы медицины Стэнфордского университета, как передает портал EurekAlert.

Теломераза является сложным комплексом белков, ее фунция – замедлять сокращение длины теломер. Теломеры – это концевые участки хромосом, которые становятся короче каждый раз при делении клетки.

Основной функцией теломер ученые считают защиту от повреждения генов. Однако при делениях клеток они сокращаются, что ведет, по мнению специалистов, к старению клеток. Снижение активности фермента теломеразы ведет к циррозу печени, как выяснили специалисты из Стэнфорда, проведя опыты на мышах.

Вместе с тем чрезмерная активность этого фермента наблюдается в клетках печени, пораженных злокачественной раковой опухолью. Обнаружив это, ученые пришли к выводу, что возможно создание препаратов, регулирующих активность фермента. Эти пока не созданные лекарства должны помочь как в ускоренном заживлении печени, так и в защите ее от рака.