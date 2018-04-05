Канцлер Австрии объяснил, почему его страна не стала высылать российских дипломатов

Канцлер Австрии Себастьян Курц объяснил, почему его государство отказалось высылать российских дипломатических работников в связи с «делом Скрипаля». Об этом политик заявил в эфире телеканала Plus 4, передает ТАСС.

Политик объяснил это решение традиционно хорошими отношениями с Россией и тем фактом, что Австрия является нейтральной страной, а Вена выступает как площадка для дипломатических переговоров и налаживания мостов.

«Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций», - отметил Курц.

Тем не менее, канцлер Австрии добавил, что его страна проявила солидарность с Великобританией в вопросе «дела Скрипаля». Солидарность выразилась в голосовании за отзыв посла Евросоюза из России в Брюссель для консультаций. Этим жестом Вена выразила поддержку основной линии Евросоюза, уверен Курц.

После бездоказательных обвинений в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля Солсбери Великобритания выслала российских дипломатов из страны и надавила на другие страны Европы, чтобы они поступили аналогичным образом в знак солидарности. После этого о высылке заявили десятки стран Европы, а США выслали сразу 60 российских дипломатов, впрочем, скоро предложив России прислать им замену.