В Казани студент потушил пожар в университете, задув огонь: видео
В Сети появилось видео, на котором молодой человек тушит воспламенившуюся проводку, используя возможности своих легких.
Видео: Татарстандия/ YouTube
Опубликован видеоролик, на котором один из студентов Казанского архитектурно-строительного университета пытается потушить загоревшуюся в столовой учебного заведения проводку.
На кадрах, выложенных в YouTube, видно, как молодой человек усиленно пытается задуть пламя, а затем сбить огонь тряпкой. Глядя на это, очевидцы не прикладывают никаких усилий, чтобы помочь товарищу, а только комментируют: «Ну, не дуй туда, господи!».
В итоге ему удается потушить огонь. К этому времени на помощь приходят другие студенты с огнетушителем, но необходимость в нем отпадает.