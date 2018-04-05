В Казани студент потушил пожар в университете, задув огонь: видео

Опубликован видеоролик, на котором один из студентов Казанского архитектурно-строительного университета пытается потушить загоревшуюся в столовой учебного заведения проводку.

На кадрах, выложенных в YouTube, видно, как молодой человек усиленно пытается задуть пламя, а затем сбить огонь тряпкой. Глядя на это, очевидцы не прикладывают никаких усилий, чтобы помочь товарищу, а только комментируют: «Ну, не дуй туда, господи!».

В итоге ему удается потушить огонь. К этому времени на помощь приходят другие студенты с огнетушителем, но необходимость в нем отпадает.