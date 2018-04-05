Британские спецслужбы «с высокой долей вероятности» установили место производства «Новичка» - СМИ

Спецслужбы Великобритании уверены, что «с высокой долей вероятности» установили, где именно было произведено отравляющее вещество, примененное против бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом пишет Times со ссылкой на собственные источники.

Со слов источника британского издания, место производства отравляющего вещества якобы расположено где-то в России, и это «секретная лаборатория». Точное расположение «секретной российской лаборатории», где «с высокой долей вероятности» произвели отравляющее вещество, источник из спецслужб Британии раскрывать не стал – видимо, в силу его «секретности».

В материале также говорится, что информация о точке производства нервно-паралитического яда якобы была известна кабинету министров Великобритании уже давно. Ее озвучили во время заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA 7 марта – всего через три дня после момента отравления.

Ранее МИД Великобритании отказал в выдаче образцов примененного при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери вещества. В российской дипмиссии рассказали, что британская сторона игнорирует все запросы о методах лечения, которые применяются в отношении Скрипалей.