В Совфеде отреагировали на обещания Трампа вывести войска США из Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет вывести американские войска из Сирии, но не факт, что выведет. Глава Белого дома также хочет поладить с Россией, но не значит, что у него это получится.

Так считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению планы президента США зачастую остаются не реализованными из-за сложных отношений с администрацией.

«Хотеть и суметь - разные вещи. Иногда желания опережают возможности - особенно, когда часть администрации США находится в оппозиции президенту», - написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.

В конце марта президент США Дональд Трамп, выступая в Огайо, в очередной раз сказал, что американские войска уйдут из Сирии «очень скоро».