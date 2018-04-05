Ученые рассказали, когда искусственный интеллект заменит человека

Сегодня искусственный интеллект внедряется практически повсеместно, и в будущем этот процесс будет только ускоряться.

Уже через 10-15 лет человеческие ресурсы можно будет полностью заменить роботами. Об этом РИА «Новостям» рассказал глава направления информационных исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Гарбук.

В первую очередь, по мнению Гарбука, искусственный интеллект вытеснит тех, кто работает операторами на телефонах.

Он добавил, что уже сейчас существуют системы, не только не уступающие человеку в решении задач, но и превосходящие его.

На данноим этапе искусственный интеллект уже способен распознавать лица и речь и немного вести диалог. Помимо этого, искусственный интеллект умеет выявлять различные формы объектов, находящихся на сложном фоне.