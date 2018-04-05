Праздник свободы: жители сирийской Кафр-Батны отмечают освобождение города от террористов

Пять лет спустя над многострадальной Восточной Гутой вновь развиваются сирийские флаги. В городе Кафр-Батна, который полностью освободили от боевиков, большой праздник.

Почти все жители этого населенного пункта собрались на центральной площади, чтобы спеть национальный гимн и отметить освобождение города от террористов. На улицах снова много детей, в разрушенные дома стремительно возвращается мирная жизнь.

«Сейчас прямо физически ощущается, что с каждым днем на эти улицы возвращается жизнь. Открываются магазины и лавки», – передает из Сирии корреспондент «Звезды» Алексей Головко.

Российский Центр по примирению продолжает вывод боевиков и членов их семей из города Дума. По гуманитарным коридорам оттуда вышли уже более 4 тысяч человек. Российским офицерам удалось освободить и нескольких заложников. Поэтому скоро мирные жители смогут вернуться в свои дома. Отмечается, что в целом в Восточную Гуту за последнее время вернулись 50 тысяч сирийцев.