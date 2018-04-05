Хакеры завладели платежными данными клиентов Delta Air Lines

Хакерам удалось заполучить информацию о платежных картах клиентов Delta Air Lines. Эту информации уже подтвердили в авиакомпании.

Отмечается, что кибератака произошла прошлой осенью – где-то между 26 сентября и 12 октября.

Тогда хакеры раздобыли доступ к серверам сторонней компании, которая сотрудничала с Delta Air Lines, и через них сумели заполучить данные некоторых клиентов авиаперевозчика.

В компании заверяют, что данные паспортов или любые другие персональные данные похищены не были.

Федеральные правоохранительные органы уже приступили к расследованию инцидента.