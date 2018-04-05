Джонсон назвал нелепым предложение Москвы в ОЗХО по «делу Скрипаля»
Российская Федерация собиралась «подорвать, независимую и беспристрастную» работу ОЗХО, а ее предложение запустить совместное британо-российское расследование по «делу Скрипаля» – «смехотворно». Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
«У России была только одна цель на уме после покушения на убийство на территории Британии с использованием боевого химвещества – скрыть правду и запутать общественность», – приводятся слова Джонсона на официальном сайте Форин-офиса.
По его мнению, международное сообщество в очередной раз распознало эту тактику и «отвергло попытки РФ сорвать надлежащий международный процесс». Голосование против российского предложения говорит о том, что многие государства разделяют мнение Великобритании по событиям в Солсбери, отметил он.
Также Джонсон напомнил, что прошел год с момента применения химического оружия в Сирии, ответственным за которое ОЗХО возложило на режим Башара Асада.
«Россия блокировала работу ОЗХО. Похоже, что Россия никогда не сочтет легитимным любое расследование применения химического оружия до тех пор, пока его итог не будет ее устраивать», – заявил Джонсон.