Джонсон назвал нелепым предложение Москвы в ОЗХО по «делу Скрипаля»

Российская Федерация собиралась «подорвать, независимую и беспристрастную» работу ОЗХО, а ее предложение запустить совместное британо-российское расследование по «делу Скрипаля» – «смехотворно». Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

«У России была только одна цель на уме после покушения на убийство на территории Британии с использованием боевого химвещества – скрыть правду и запутать общественность», – приводятся слова Джонсона на официальном сайте Форин-офиса.

По его мнению, международное сообщество в очередной раз распознало эту тактику и «отвергло попытки РФ сорвать надлежащий международный процесс». Голосование против российского предложения говорит о том, что многие государства разделяют мнение Великобритании по событиям в Солсбери, отметил он.

Также Джонсон напомнил, что прошел год с момента применения химического оружия в Сирии, ответственным за которое ОЗХО возложило на режим Башара Асада.