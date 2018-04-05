Рабочие устроили массовую драку на стройплощадке в Краснодаре
Причины возгорания конфликта остаются неизвестны.
Видео: Жесть Краснодара / Вконтакте
В Краснодаре рабочие устроили массовую драку на месте строительства жилого комплекса «Тургенев».
Видно, что драка мгновенно приобрела массовый характер.
В качестве оружия строители используют любые подручные средства, находящиеся в их распоряжении: инструменты, арматуру и даже камни.
Обстоятельства, из-за которых мог произойти инцидент, на данный момент выясняются.