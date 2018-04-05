Рабочие устроили массовую драку на стройплощадке в Краснодаре

В Краснодаре рабочие устроили массовую драку на месте строительства жилого комплекса «Тургенев».

Видно, что драка мгновенно приобрела массовый характер.

В качестве оружия строители используют любые подручные средства, находящиеся в их распоряжении: инструменты, арматуру и даже камни.

Обстоятельства, из-за которых мог произойти инцидент, на данный момент выясняются.