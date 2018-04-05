Ученые установили предрасположенность курильщиков к калорийной пище

Курильщики употребляют более плотную по количеству калорий пищу, чем те, кто бросил или никогда не курил. Об этом сообщает журнал BMC Public Health.

Учеными было проведено исследование, в ходе него выяснилось, что энергетическая плотность еды, которая потребляется человеком, зависит от того, курит он или нет. Так, любящие подымить участники эксперимента потребляют около 2,02 килокалорий на один грамм еды, а те, кто никогда не курил – всего 1,79.

Людям, которые курят, по словам ученых, следует обратить особое внимание на качество употребляемой еды: ведь исходя из того, что они в целом едят меньше, их пища может быть плотнее по параметру содержания углеводов и жиров.