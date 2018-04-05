В Испании разъяренный бык насмерть забодал мужчину

В испанском городе Аркос-де-ла-Фронтера бык насмерть забодал мужчину во время фестиваля, приуроченному к пасхальным праздникам.

Инцидент произошел во время проведения энсьерро – испанского национального обычая, во время проведения которого участники убегают от быков, коров и телят, специально выпущенных из загонов.

Бык на полной скорости врезался в мужчину и нанес несколько ударов рогами, от которых мужчину подбрасывало верх.

Когда животное удалилось на безопасное расстояние, жители поспешили помочь пострадавшему, но опоздали. Полученные травмы оказались смертельными.

В Испании энсьерро является традиционным и крайне популярным развлечением на ряду с корридой. Ежегодно оно проводится во многих городах страны.