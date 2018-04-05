В Испании разъяренный бык насмерть забодал мужчину
Пасхальный фестиваль в Аркосе-де-ла-Фронтера закончился трагедией.
Видео: Mira Jerez / Youtube
В испанском городе Аркос-де-ла-Фронтера бык насмерть забодал мужчину во время фестиваля, приуроченному к пасхальным праздникам.
Инцидент произошел во время проведения энсьерро – испанского национального обычая, во время проведения которого участники убегают от быков, коров и телят, специально выпущенных из загонов.
Бык на полной скорости врезался в мужчину и нанес несколько ударов рогами, от которых мужчину подбрасывало верх.
Когда животное удалилось на безопасное расстояние, жители поспешили помочь пострадавшему, но опоздали. Полученные травмы оказались смертельными.
В Испании энсьерро является традиционным и крайне популярным развлечением на ряду с корридой. Ежегодно оно проводится во многих городах страны.