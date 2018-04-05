СМИ сообщили о планах США ввести санкции против бизнесменов из России
Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении некоторых «близких к президенту РФ Владимиру Путину» бизнесменов из-за «вмешательства» в американскую президентскую кампанию. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники близкие к ситуации.
По информации агентства, санкции могут быть введены в отношении россиян, несмотря на желание американского лидера Дональда Трампа поддерживать хорошие отношения с Российской Федерацией.
Сообщается, что введение таких мер может быть анонсировано пятого апреля.
Ограничения в отношении россиян предполагается ввести в соответствии с законом «О противодействии противникам США через санкции».
В Министерстве финансов Соединенных Штатов и Белом доме отказались комментировать данную информацию.
Напомним, 15 марта сообщалось, что США расширили санкции в отношении России.