СМИ сообщили о планах США ввести санкции против бизнесменов из России

Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении некоторых «близких к президенту РФ Владимиру Путину» бизнесменов из-за «вмешательства» в американскую президентскую кампанию. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники близкие к ситуации.

По информации агентства, санкции могут быть введены в отношении россиян, несмотря на желание американского лидера Дональда Трампа поддерживать хорошие отношения с Российской Федерацией.

Сообщается, что введение таких мер может быть анонсировано пятого апреля.

Ограничения в отношении россиян предполагается ввести в соответствии с законом «О противодействии противникам США через санкции».

В Министерстве финансов Соединенных Штатов и Белом доме отказались комментировать данную информацию.

Напомним, 15 марта сообщалось, что США расширили санкции в отношении России.