Британскому боксеру наложили более 40 швов после нокаута от Поветкина
Британский боксер Дэвид Прайс получил перелом носа после боя с российским спортсменом Александром Поветкиным.
Боксеру пришлось накладывать более 40 швов после поединка за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает издание Talksport.
«У меня сломан нос, 30 швов во рту и около 12 швов над глазами», - рассказал Прайс о своем текущем состоянии.
Поединок завершился победой российского боксера Александра Поветкина после того, как тот оправил своего противника в нокаут в пятом раунде.
«Я горжусь своим выступлением. Я выложился на полную, и был близок к успеху до того момента, как был отправлен в нокаут», - поделился британский спортсмен своими впечатлениями.