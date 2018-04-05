Британскому боксеру наложили более 40 швов после нокаута от Поветкина

Британский боксер Дэвид Прайс получил перелом носа после боя с российским спортсменом Александром Поветкиным.

Боксеру пришлось накладывать более 40 швов после поединка за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает издание Talksport.

«У меня сломан нос, 30 швов во рту и около 12 швов над глазами», - рассказал Прайс о своем текущем состоянии.

Поединок завершился победой российского боксера Александра Поветкина после того, как тот оправил своего противника в нокаут в пятом раунде.