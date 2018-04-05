Опубликовано видео крупного пожара в магазине игрушек в Тюмени

Сегодня, 5 марта, в Тюмени в магазине игрушек Rich Family произошел крупный пожар. В ходе проведения разведки и работ по ликвидации пожара спасателями было установлено, что в отдельно стоящем здании, на момент возгорания людей не было. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отмечается, что общая площадь пожара составила свыше 3000 квадратных метров.

Для ликвидации пожара было создано 5 звеньев газодымозащитной службы. Всего на ликвидацию пожара было задействовано: 67 человек личного состава, 26 единиц специальной и вспомогательной техники МЧС.

Силами пожарного гарнизона, возгорание было локализовано в 01.25 по местному времени. Причина пожара устанавливается.