На Украине полицейский открыл огонь из автомата, чтобы защитить подозреваемого от самосуда

В Одесской области, селе Виноградовка, местные жители попытались провести самосуд и собственноручно расправиться с мужчиной, подозреваемым в убийстве. Для того чтобы остановить разъяренную толпу, полиции пришлось открыть огонь из автомата.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Работники Болградского отделения полиции изначально пытались успокоить толпу мирным путем. Однако их слова были проигнорированы, жители села продолжали угрожать и бросаться на подозреваемого.

Более того, эта просьба разозлила местных жителей и они стали вести себя агрессивно и по отношению к полицейским.

Тогда один из сотрудников полиции открыл огонь из автомата Калашникова.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Стрельба велась в воздух.