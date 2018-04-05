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Кульбит на 180 градусов: Захарова о публикации WikiLeaks об утечках Госдепа по вопросу «Новичка»

Александра Арсентьева
02:14 05.04.2018
Как заявила Захарова, после публикации этой книги Мирзаянова специалисты из нескольких стран начали активно задавать американцам «очень неудобные для них вопросы».
Кульбит на 180 градусов: Захарова о публикации WikiLeaks об утечках Госдепа по вопросу «Новичка»
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Фото: Алексей Иванов / «ТРК Звезда»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об опубликованных WikiLeaks утечках Госдепа по вопросу «Новичка».

По ее словам, экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в 2009 году составила инструкцию для сотрудников внешнеполитического ведомства, в которой было сказано о том, как избегать темы «Новичка» и книги Вила Мирзаянова, где была упомянута формула данного отравляющего вещества.

«В апреле 2009 года Хиллари Клинтон составила инструкцию для членов делегации Госдепартамента, направлявшейся на заседание “Группы Австралия” на случай, если в ходе переговоров будет поднята тема нервно-паралитического вещества “Новичок” и/или книги Мирзаянова», – заявила официальный представитель МИД России, добавив, что данные были обнародованы WikiLeaks и находится в свободном доступе.

Как заявила Захарова, после публикации этой книги специалисты из нескольких стран, которые работали над проблематикой химоружия, в том числе и в рамках ОЗХО, начали активно задавать американцам «очень неудобные для них вопросы».

Далее официальный представитель российского МИД процитировала пункты данной инструкции: по возможности избегать обсуждения книги Мирзаянова; не начинать и не провоцировать разговоры о книге или не говорить по существу, если эта тема возникает в разговоре; о любых случаях появления темы книги докладывать; выражать неосведомленность о сути данной темы; аккуратно препятствовать обсуждению упомянутой темы, предлагая этот вопрос оставить экспертам в столицах.

Незадолго до написания данной инструкции, 28 марта 2009 года в телеграмме из Праги американские дипломаты доложили, что проинструктировали чешских коллег из МИД насчет нежелательности публичного обсуждения химических агентов «следующего поколения». СМИ Чехии критиковали Россию за то, что в контексте «дела Скрипалей» постоянно упоминается Прага, отметила Захарова.

«Мы делаем это неслучайно, есть очень много вопросов. Но граждане Чехии должны отвечать на эти вопросы, на мой взгляд, не для нас, а для самих себя. Они должны понять, в какие игры их втянули и заставляют играть», – заявила она.

«Понимают ли граждане Чехии, что происходит на их территории в рамках проводимых НАТО исследований? Имеют ли доступ официальные лица и представители соответствующих служб этой страны к тем исследованиям, которые ведутся членами НАТО на их территории?», – добавила Захарова.

Кроме того, как показывает американская телеграмма из Гааги от 26 марта того же года, где как раз располагается штаб-квартира ОЗХО, представители Минобороны Британии в аналогичном ключе проводили переговоры с коллегами из Финляндии и Нидерландов, настаивая на игнорировании темы «Новичка», заявила Захарова.

«Это все складывается в страшный паззл, который показывает всю картину того, во что мир втягивают западные «гранды», в данном случае – Лондон, за которым очень настойчиво виднеется Вашингтон», – отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что в соответствии со статьей КЗХО каждая страна-участник Конвенции обязуется никогда не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом прямо или косвенно химоружие.

«Таким образом, публикацию формулы “Новичка” с подачи или при попустительстве администрации США можно рассматривать как передачу знаний о химоружии, то есть как косвенную передачу собственно самого химоружия и, соответственно, грубейшее нарушение КЗХО. В связи с этим неудивительно, что Госдепартамент США рекомендовал своим сотрудникам уклоняться от обсуждения этой темы», – отметила она.

По словам Захаровой, примечательно, что после выхода книги Мирзаянова ОЗХО рассматривал вопрос о целесообразности включения вещества А-234 в Список химикатов КЗХО, но приходил к выводу об отсутствии достоверных данных о самом его существовании и обоснованности его отнесения к классу боевых отравляющих веществ. С этим подходом были солидарны британские и американские ученые. При этом разрабатывали такие «инструкции», которые направляли своим экспертам.

«С диаметрально противоположных позиций по этому вопросу Вашингтон и Лондон выступили только после инцидента в Солсбери 4 марта. Как представляется, такой “кульбит на 180 градусов” и внезапная слаженность еще раз подтверждают заранее спланированный провокационный характер происходящего», – заявила Захарова.

 

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