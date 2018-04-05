В Тюмени в магазине игрушек произошел крупный пожар

Сегодня, 5 апреля, в Тюмени в 00.15 по местному времени на улице Кремлевская произошел крупный пожар в магазине игрушек Rich Family. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

Информации о пострадавших и погибших пока не поступало. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Очевидцы сообщают, что площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров.

В тушении пожара задействованы 63 человека личного состава, а также 24 единицы специальной техники МЧС.