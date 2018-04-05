Индиана Джонс может стать женщиной
Стивен Спилберг заявил, что пятая часть приключенческой саги об Индиане Джонсе станет последним фильмом, в котором главную роль исполнит Харрисон Форд.
Далее режиссер готов рассмотреть вариант смены пола протагониста. Об этом Спилберг рассказал в интервью газете The Sun.
По его мнению, Индиане Джонсу пора уже принять «новую форму». Режиссер считает, что сделать главного героя приключенческой саги женщиной – это правильное и новаторское решение.
По словам Спилберга, такая мысль возникла в его голове, так как режиссер был с детства окружен сильным женщинами.
В случае, если Спилберг осуществит свой замысел, имя археолога и искателя приключений будет изменено с Джонс на Джоан.
Однако окончательного решения режиссер еще не принял.
Пятая часть франшизы должна выйти на экраны в 2020 году. Съемки начнутся в апреле следующего года.