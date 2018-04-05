В Неваде разбился истребитель F-16 ВВС США
Самолет разбился во время тренировочного полета, о состоянии пилота в настоящее время ничего неизвестно.
Фото: Defense.gov
В районе авиабазы Неллис в американском штате Невада потерпел крушение самолет F-16 ВВС Соединенных Штатов. Об этом сообщает канал ABC2 news.
Отмечается, что самолет разбился во время тренировочного полета утром 4 апреля. О состоянии пилота в настоящее время ничего неизвестно.
F-16 – многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, является одним из основных в составе ВВС Соединенных Штатов.