В Неваде разбился истребитель F-16 ВВС США

В районе авиабазы Неллис в американском штате Невада потерпел крушение самолет F-16 ВВС Соединенных Штатов. Об этом сообщает канал ABC2 news.

Отмечается, что самолет разбился во время тренировочного полета утром 4 апреля. О состоянии пилота в настоящее время ничего неизвестно.

F-16 – многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, является одним из основных в составе ВВС Соединенных Штатов.