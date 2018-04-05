Племянница Скрипаля собирается забрать его дочь Юлию домой

Племянница британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория заявила о намерении вернуть его дочь Юлию обратно в Россию.

«На данный момент у меня есть одна задача - полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию», - рассказала она о своих планах в эфире телеканала «Россия 1».

Женщина отметила, что в жизни дочери Скрипаля не было никакой «политической составляющей».

Виктория также рассказала, что на данном этапе ей во многом помогает российский посол в Великобритании Александр Яковленко.

Недавно женщина получила загранпаспорт и подала документы на оформление британское визы. С Яковленко, по ее словам, они поддерживают связь с прошлой пятницы и российский посол встретит ее в Лондоне.

Ранее племянница Скрипаля сообщала, что не верит в версию отравления своих родственников газом «Новичок». Виктория потребовала от британской стороны объяснений, как в этом случае смогли спасись домашние животные Скрипалей.