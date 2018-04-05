Белый дом призвал мировое сообщество усилить давление на Россию

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что международное сообщество должно прилагать больше усилий, чтобы изменить поведение Российской Федерации.

«Мы были жестко настроены по отношению к РФ и продолжим быть таковыми, мы просим Россию изменить поведение и стать хорошим участником процесса. Другие страны должны также усилить (давление – прим. ред.)», – заявила на брифинге для журналистов Сандерс, сообщает телеканал ABC.

Также официальный представитель Белого дома отметила добавила, что США выслали из страны 60 представителей российского дипломатического персонала. Другие же государства выслали по 4-5 человек.

«Мы, конечно, думаем, что другие страны должны сделать больше, чтобы изменить поведение России», – добавила Сандерс.

Ранее представитель Госдепа заявил, что Российская Федерация может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы из США.

Напомним, 26 марта Соединенные Штаты объявили о высылке 60 российских дипломатов в знак солидарности с Британией по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.