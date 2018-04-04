Актер Юрий Назаров получил травму головы на съемках сериала

В Апатитах на съемочной площадке телесериала «Полярный-17» артист Юрий Назаров получил травму.

Как сообщает портал «ХибИнформБюро», 80-летний актер поскользнулся на льду и сильно ударился головой, с места инцидента его увез автомобиль скорой помощи. Отмечается, что госпитализация Назарову не потребовалась.

Народный артист России Юрий Назаров снимался в таких картинах, как «Андрей Рублев», «Земля Санникова» и «Маленькая Вера».