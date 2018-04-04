Белый дом заявил о скорой победе над ИГИЛ*

Возглавляемая США военная компания по ликвидации запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* скоро закончится. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Военная миссия по искоренению ИГИЛ* в Сирии скоро завершится, они почти полностью разгромлены. Соединенные Штаты и наши партнеры по-прежнему привержены цели ликвидации незначительного присутствия ИГИЛ* в Сирии, которые наши силы еще не истребили», - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Также она отметила, что США собираются продолжать сотрудничество со странами-союзниками по вопросам обеспечения мира в стране и за ее пределами.

Более того, Сандерс выразила надежду, что вместе с ними будут работать ООН, которые помогут установить мир и не допустить вторичного возникновения подобных группировок.

Ранее во время выступления на VII Московской конференции по международной безопасности глава ФСБ Александр Бортников сообщил о вероятности объединения террористов из ИГИЛ* и «Аль-Каиды»* в единую террористическую структуру.

*ИГИЛ, «Аль-Каида» – запрещенные в РФ террористические организации