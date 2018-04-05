В Госдуме предложили запретить продажу пива в пластиковой таре более 0,5 литра

В Государственной думе предложили запретить продажу пива в пластиковых бутылках, объем которых составляет свыше 0,5 литров. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение группой депутатов во главе с Михаилом Тарасенко.

Законопроектом предусматривается, что с первого января 2019 года необходимо ввести запрет на производство и продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом свыше одного литра, а с первого января 2020 года – более 0,5 литров. В пояснительной записке к документу говорится, что этот запрет поспособствует снижению уровня алкоголизации населения России, а также улучшит здоровье нации.

Авторы законопроекта приводят данные о том, что в мире каждый год фиксируется более трех миллионов смертей, которые связаны со злоупотреблением спиртными напитками. Кроме того, по информации Роспотребнадзора, в России данная проблема приводит к преждевременной смерти свыше 0,5 млн человек ежегодно.