На Украине рассказали о «трехсотлетней» войне с Россией

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил о том, что противостояние между Москвой и Киевом длится уже 300 лет.

В интервью телеканалу «112 Украина» он сказал, что Россия на территории Украины пытается «дестабилизировать обстановку». По словам Грымчака, «попытки расшатать ситуацию под тем или иным соусом» продолжатся «без исключений» на территории всей страны.

Он также добавил, что противостояние между странами сохранится и после того, как завершится конфликт на востоке Украины.