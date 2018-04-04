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На Украине рассказали о «трехсотлетней» войне с Россией

Александра Арсентьева
23:21 04.04.2018
По словам Грымчака, противостояние между странами сохранится и после того, как завершится конфликт на востоке Украины.
На Украине рассказали о «трехсотлетней» войне с Россией
Фото: Nazar Furyk / ZUMAPRESS / Globallookpress

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил о том, что противостояние между Москвой и Киевом длится уже 300 лет.

В интервью телеканалу «112 Украина» он сказал, что Россия на территории Украины пытается «дестабилизировать обстановку». По словам Грымчака, «попытки расшатать ситуацию под тем или иным соусом» продолжатся «без исключений» на территории всей страны.

Он также добавил, что противостояние между странами сохранится и после того, как завершится конфликт на востоке Украины.

«Это не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но все равно война продолжится. Она идет 300 лет», – сказал в интервью Грымчак.

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