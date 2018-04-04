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В Facebook признали передачу данных почти 90 млн пользователей Cambridge Analytica

Наталья Вальханская
22:18 04.04.2018
Теперь Facebook ограничит доступ для сторонних приложений к данным пользователей.
В Facebook признали передачу данных почти 90 млн пользователей Cambridge Analytica
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Фото: Pixabay

В Facebook заявили, что данные почти 87 миллионов пользователей были по ошибке переданы британской компании Cambridge Analytica, которая была тесно связана с предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году.

Почти все пострадавшие от утечки были гражданами Соединенных Штатов, сообщает USA Today.

В администрации Facebook заверили, что после этого скандала в соцсети будет ограничен доступ для сторонних приложений к данным пользователей в событиях и группах, а также будет введен запрет для третьих лиц на просмотр личной информации.

Ранее сообщалось о «сливе» данных 50 миллионов пользователей, однако теперь цифра выросла почти в два раза.

Facebook начала собственное расследование по поводу возможной связи сотрудников с компанией Cambridge Analytica. Создатель соцсети Марк Цукерберг заявил о намерении дать показания в конгрессе США по делу об утечке данных пользователей соцсети.

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