Савченко попытались взорвать

Вера Савченко рассказала, что в ее машине во время техосмотра автомеханики обнаружили закладку под взрывчатку.

Вера Савченко является сестрой украинского нардепа Надежды Савченко, которая была арестована 23 марта после лишения ее депутатской неприкосновенности.

«Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в нем закладку под взрывчатку», - рассказала Вера Савченко в интервью ZIK.

По ее словам, устройство могло сдетонировать при достижении машиной определенной скорости.